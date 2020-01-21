Кокорин забил первые голы после выхода из тюрьмы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметился двумя голами в товарищеском матче с катарской командой «Аль-Увайнах» (в данный момент счёт 2:0, идёт 1-й тайм).

Форвард забил голы на 6-й и 8-й минутах. Поразил он ворота соперника ещё и на 3-й минуте, но этот гол не был засчитан.

Ранее сообщалось, что Кокорин перейдёт в «Сочи» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Напомним, что форвард пропустил практически всю первую половину сезона, так как сидел в тюрьме.

«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.