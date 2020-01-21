Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина в поддержку нападающего петербургского клуба Александра Кокорина. Сегодня, 21 января, «Сочи» объявил, что российский форвард проведёт остаток нынешнего сезона в команде на правах аренды.
В эти минуты «Зенит» проводит товарищеский матч с катарской командой «Аль-Увайнах». Встреча проходит на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой.
В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.
- 21 января 2020
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