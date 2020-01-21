Слуцкий: «Рубин» справился с задачей в матче с «Лехией», вторая игра будет информативнее

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча с гданьской «Лехией» (1:0).
«Мы играли в состоянии большого утомления, не готов оценивать уровень свежести. Особенно в первом тайме мы играли очень качественно, пытались делать то, что отрабатывали, о чём говорили на тренировках. Это самый важный момент. Не всё было идеально, но мы пытались использовать принципы, которые нарабатывали. Часто бывает, когда нарабатываешь одно, в игре получается другое. Мы же с задачей справились.
Давиташвили на тренировках замечательно выглядел на позиции «десятки», это его родная позиция, в сборной на ней играет. Мы с ним долго разговаривали. Он на этом месте органично смотрится и в атаке, и в обороне. Игнатьев набирает форму после болезни, но сегодня все свои эпизоды отыграл качественно. По Тарасову сказать сложнее, потому что во втором тайме на нашу оборону и среднюю линию не было большого давления.
Вторая игра будет в этом плане информативнее. В первом тайме у соперника был достаточно квалифицированный состав, во втором тайме они сделали замены, как и мы. Не так важен сейчас уровень соперника, а важно, как мы играем. Если бы мы играли неправильно, то уровень соперника вообще не имел бы значения», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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