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Джикия — Джано: береги себя и помни — я всегда рядом

Джикия — Джано: береги себя и помни — я всегда рядом
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к полузащитнику Джано Ананидзе после новости об уходе игрока из московской команды.

«Безмерно буду тебе благодарен за тот приём, который ты мне оказал, когда я пришёл в „Спартак“! Береги себя и помни — я всегда рядом», — написал Джикия на странице в «Инстаграме».

Сегодня, 21 января, стало известно, что контракт между красно-белыми и 27-летним грузинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Джано защищал цвета московского «Спартака» с 2009 года. В нынешней кампании грузинский футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Джикия перешёл из «Амкара» в «Спартак» в декабре 2016 года.

«Спартак» подтвердил уход Джано
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