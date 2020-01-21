Джикия — Джано: береги себя и помни — я всегда рядом
Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к полузащитнику Джано Ананидзе после новости об уходе игрока из московской команды.
«Безмерно буду тебе благодарен за тот приём, который ты мне оказал, когда я пришёл в „Спартак“! Береги себя и помни — я всегда рядом», — написал Джикия на странице в «Инстаграме».
Сегодня, 21 января, стало известно, что контракт между красно-белыми и 27-летним грузинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Джано защищал цвета московского «Спартака» с 2009 года. В нынешней кампании грузинский футболист принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Джикия перешёл из «Амкара» в «Спартак» в декабре 2016 года.
«Спартак» подтвердил уход Джано
Читайте также
- 21 января 2020
-
18:50
-
18:46
-
18:28
-
18:26
-
18:10
-
18:08
-
17:59
-
17:54
-
17:46
-
17:30
-
17:29
-
17:22
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
17:07
-
17:04
-
16:56
-
16:49
-
16:34
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:03
-
15:36
-
15:31
-
15:04
-
14:56
-
14:56
-
14:48
-
14:47
-
14:31
-
14:26
-
14:16
-
13:54
Партнерский контент