«Ньюкасл» арендовал алжирца Бенталеба

«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе алжирского полузащитника «Шальке-04» Набиля Бенталеба.
Английский клуб арендовал футболиста за € 1 млн до окончания нынешнего сезона с правом последующего выкупа.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Ньюкасл Юнайтед».
«Я очень рад вернуться в Премьер-лигу, особенно в такой клуб, как „Ньюкасл Юнайтед“. Данный проект сразу заинтересовал меня. Я хотел вернуться в АПЛ. Тренер верит в меня. Думаю, что это идеальный вариант для меня», — сказал хавбек.
Бенталеб перешёл в «Шальке-04» летом 2017 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 19 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек не провёл за клуб ни одного матча. Контракт футболиста с гельзенкирхенским клубом действует до лета 2021 года.
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