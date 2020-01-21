«Ньюкасл» арендовал алжирца Бенталеба

«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе алжирского полузащитника «Шальке-04» Набиля Бенталеба.

Английский клуб арендовал футболиста за € 1 млн до окончания нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Ньюкасл Юнайтед».

«Я очень рад вернуться в Премьер-лигу, особенно в такой клуб, как „Ньюкасл Юнайтед“. Данный проект сразу заинтересовал меня. Я хотел вернуться в АПЛ. Тренер верит в меня. Думаю, что это идеальный вариант для меня», — сказал хавбек.

Бенталеб перешёл в «Шальке-04» летом 2017 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 19 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек не провёл за клуб ни одного матча. Контракт футболиста с гельзенкирхенским клубом действует до лета 2021 года.