Гендиректор «Сочи» объяснил ситуацию с арендой Кокорина из «Зенита»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации с арендой нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Сегодня, 21 января, «Сочи» объявил, что 28-летний форвард проведёт остаток нынешнего сезона в команде на правах аренды. В данный момент Кокорин принимает участие в товарищеском матче «Зенита» с катарской командой «Аль-Увайнах» с капитанской повязкой.
«Всё уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно ещё открыто», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.
- 21 января 2020
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