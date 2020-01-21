Гендиректор «Сочи»: Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте его, что он там хочет

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что ему нужен нападающий Александр Кокорин.

«Семак не хочет отпускать Кокорина? А что вы мне звоните? Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что Кокорин перейдёт в «Сочи» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Несмотря на это, форвард вышел в стартовом составе петербургского клуба в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах».

Напомним, что 28-летний Кокорин пропустил практически всю первую половину сезона, так как находился в СИЗО, а затем колонии общего режима за избиение нескольких человек в Москве.