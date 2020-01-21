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Гендиректор «Сочи»: Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте его, что он там хочет

Гендиректор «Сочи»: Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте его, что он там хочет
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который заявил, что ему нужен нападающий Александр Кокорин.

«Семак не хочет отпускать Кокорина? А что вы мне звоните? Спрашивайте Семака, что он там хочет и не хочет», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что Кокорин перейдёт в «Сочи» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Несмотря на это, форвард вышел в стартовом составе петербургского клуба в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах».

Напомним, что 28-летний Кокорин пропустил практически всю первую половину сезона, так как находился в СИЗО, а затем колонии общего режима за избиение нескольких человек в Москве.

Гендиректор «Сочи» объяснил ситуацию с арендой Кокорина из «Зенита»
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