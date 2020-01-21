Влашич: цель ЦСКА — первое место, будем делать всё для её достижения

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заявил, что его команда по-прежнему претендует на золотые медали Российской Премьер-Лиги.

«Все знают, что ЦСКА – великий клуб и должен играть в Лиге чемпионов. До окончания чемпионата есть ещё одиннадцать туров, и мы постараемся сократить отставание от „Зенита“. Наша цель – первое место, будем делать всё для её достижения. Если же нам не удастся стать первыми, то и второе место даст нам прямую путёвку в Лигу чемпионов, и это тоже является одним из наших ориентиров.

Я всегда думаю о завтрашнем дне, о предстоящей тренировке, о следующем матче. Далеко вперёд не загадываю. Безусловно, где-то глубоко в подсознании есть мысли о возможности однажды переехать в более сильный чемпионат. Но в настоящий момент все мои мысли и стремления направлены на ЦСКА, потому что здесь мне комфортно, я люблю этот клуб, мне здесь хорошо, и я всё сделаю для того, чтобы помочь клубу добиться высоких результатов. Не знаю, сколько ещё я здесь пробуду. Может быть, год, может быть, два. Абсолютно не задумываюсь об этом. Сейчас я хочу быть здесь и телом, и мыслями. Я уверен в своём качестве, в уровне своего таланта, в том, что умею делать на поле. Знаю, что однажды это произойдёт, через определённое время я переберусь в топ-чемпионат, потому что мой уровень позволит мне там играть. Но в настоящий момент все мои мысли направлены на ЦСКА. Я счастлив здесь и хочу выступать за этот клуб", — приводит слова Влашича Bobsoccer.