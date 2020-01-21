«Нант» выпустил партию футболок в память о погибшем Эмилиано Сале

«Нант» выпустил партию эксклюзивных футболок, которые изготовлены в память о погибшем нападающем команды Эмилиано Сале.
Форма выполнена в цветах флага Аргентины – белом и голубом. Экипировка изготовлена тиражом в 800 экземпляров. Стоимость футболки составляет € 80. Вырученные деньги французы направят двум аргентинским клубам, которые принимали участие в воспитании игрока.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Нанта».
Сала перешёл из «Нанта» в «Кардифф Сити» в зимнее трансферное окно 2019 года. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
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