Соболев: не будет интервью ни сегодня, ни завтра, ни через неделю

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев отказался давать комментарии по поводу своего возможного ухода из команды.

«Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю", — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют московские клубы «Динамо» и ЦСКА, а также казанский «Рубин».

Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». Сумма трансфера составила € 366 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2021 года.