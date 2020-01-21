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Соболев: не будет интервью ни сегодня, ни завтра, ни через неделю

Соболев: не будет интервью ни сегодня, ни завтра, ни через неделю
Футбол / РПЛ 0

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев отказался давать комментарии по поводу своего возможного ухода из команды.

«Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю", — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют московские клубы «Динамо» и ЦСКА, а также казанский «Рубин».

Соболев перешёл в «Крылья Советов» в январе 2018 года из «Томи». Сумма трансфера составила € 366 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата России (все — в основном составе), в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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