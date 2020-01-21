Юрист — о выборах Прядкина: нельзя, чтобы мужики просто собрались и переизбрали президента

Спортивный юрист Дмитрий Васильев поделился мнением о переизбрании Сергея Прядкина на пост президента Российской Премьер-Лиги.

«Есть избирательный регламент РФС. Его ст. 3.2 гласит, что выборы являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки соблюдения полномочий президента, исполкома и иных органов. Здесь нас интересует слово «периодические». Предыдущий срок Прядкина ещё не закончился. Какие были основания для проведения досрочных выборов? Отставки президента не было, и его снятия за какие-то нарушения — тоже.



То есть нельзя, чтобы мужики просто собрались и вдруг решили переизбрать президента. Всё делается через избирательный комитет, и это очень серьёзный процесс. В ст. 8.3 прописана необходимость уведомить избирательный комитет о назначении выборов за 40 календарных дней до голосования, то есть никакой самодеятельности не допускается», — приводят слова Васильева «Известия».