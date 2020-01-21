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Хет-трики Кокорина и Азмуна — в видеообзоре матча «Зенит» — «Аль-Увайнах»

Хет-трики Кокорина и Азмуна — в видеообзоре матча «Зенит» — «Аль-Увайнах»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборе в Катаре «Зенит» встречался с командой «Аль-Увайнах». Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась победой петербургского клуба со счётом 10:0.

Голы в составе «Зенита» на счету нападающих Александра Кокорина и Сердара Азмуна (по три), а также форварда Артёма Дзюбы (2 мяча), защитника Йордана Осорио и нападающего Себастьяна Дриусси.

Видео можно посмотреть на канале «Зенита» в YouTube.

Петербургский «Зенит» до 25 января проводит тренировочные сборы в Катаре. Затем команда отправится в Испанию, где будет тренироваться с 29 января по 10 февраля.

«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков, и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые 29 февраля встретятся дома с «Локомотивом».

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