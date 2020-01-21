Семак прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с катарской командой «Аль-Увайнах» (10:0) высказался о ситуации с форвардом Александром Кокориным.
Сегодня, 21 января, «Сочи» объявил, что российский форвард проведёт остаток сезона в команде на правах аренды. Напомним, Кокорин сыграл в матче с «Аль-Увайнахом» в капитанской повязке, на его счету хет-трик.
«Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть, — это доверие тренера. Моё отношение к нему не изменилось. Он тот игрок, который может усилить нашу команду, футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, — это доверие команды прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горжусь своей командой, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше будем делать то, что должны делать.
Конечно, неприятно было ему — и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем занимаемся. Что касается его будущего здесь, я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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