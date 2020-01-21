Семак: Исламхан очень здорово оснащён технически, выводы сделаем в конце сборов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с катарской командой «Аль-Увайнах» (10:0) поделился мнением о казахстанском полузащитнике Бауыржане Исламхане, который находится на просмотре в петербургском клубе.
«Мы смотрим не только по игре, но и в ходе тренировочного процесса на то, как он выглядит. Выглядит он неплохо, но будем делать выводы в конце сборов, тем более следующий матч проведём с очень серьёзным соперником, и на его фоне можно будет получить очень хорошую информацию.
Он очень хорошо работает с мячом, технически оснащён очень здорово: хорошая передача, хороший удар. Посмотрим. Мы его видели и раньше, и сейчас нам важно было посмотреть, насколько большой объём работы он выполняет и насколько способен выдерживать в борьбе и на скорости тот уровень, который нам необходим. По тренировочному процессу он смотрится хорошо, а что касается матчей, то по сегодняшней игре сложно сделать выводы. После следующего матча они будут.
Могу высказать своё мнение, а решение будут принимать наши руководители. Как будут развиваться события, достаточно сложно сказать. На данном отрезке мы договорились, что он приедет на эти сборы. По поводу следующих сборов речи не шло», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 21 января 2020
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