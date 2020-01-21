«Вулверхэмптон» подписал лучшего бомбардира молодёжного чемпионата Южной Америки
Нападающий эквадорской «Барселоны» Леонардо Кампана перешёл в «Вулверхэмптон», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Футболист достался «волкам» бесплатно и подписал с клубом контракт на три с половиной года. В 2019 году форвард стал лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата Южной Америки, забив шесть голов.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Вулверхэмптона».
19-летний Кампана является воспитанником «Барселоны». В составе гуаякильского клуба принял участие в 21 матче, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Нападающий сыграл четыре матча за сборную Эквадора.
«Вулверхэмптон», набрав 34 очка, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
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