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«Вулверхэмптон» подписал лучшего бомбардира молодёжного чемпионата Южной Америки

«Вулверхэмптон» подписал лучшего бомбардира молодёжного чемпионата Южной Америки
Футбол / Англия 0

Нападающий эквадорской «Барселоны» Леонардо Кампана перешёл в «Вулверхэмптон», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист достался «волкам» бесплатно и подписал с клубом контракт на три с половиной года. В 2019 году форвард стал лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата Южной Америки, забив шесть голов.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Вулверхэмптона».

19-летний Кампана является воспитанником «Барселоны». В составе гуаякильского клуба принял участие в 21 матче, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Нападающий сыграл четыре матча за сборную Эквадора.

«Вулверхэмптон», набрав 34 очка, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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