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Семак: Малком делает те же упражнения, что и другие игроки, но с матчем решили подождать

Семак: Малком делает те же упражнения, что и другие игроки, но с матчем решили подождать
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с катарской командой «Аль-Увайнах» (10:0) рассказал о форме полузащитника Малкома.

«Малком потихонечку набирает, и мы постепенно добавляем ему работы. Это касается и ударов. У нас есть немного времени, мы страхуемся, немного бережём его. У нас есть возможность продлить период адаптации к нагрузкам, и мы ею пользуемся. Он выполняет все те же упражнения, что и остальные футболисты, но по поводу игры — решили немного подождать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер бразильского футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн.

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