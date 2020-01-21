Член наблюдательного совета «Химок»: два крупных инвестора готовы зайти в клуб

Член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин сообщил, что клуб ведёт переговоры с двумя потенциальными инвесторами, которые готовы помочь клубу выйти в Российскую Премьер-Лигу.
«Да, ведутся переговоры с двумя инвесторами, которые готовы довести клуб до премьер-лиги. И сделать клуб уже коммерческим предприятием. Ждём ответа от области и муниципалитета, учредителя «Химок». Предложение спонсорам сделаны. Они готовы зайти в клуб, финансировать его и осуществлять оперативную деятельность. Без копейки бюджетных средств. Естественно, во главе с главным тренером Андреем Талалаевым. Моей главной задачей было найти вариант плавного перехода на коммерческое финансирование, и он найден. Повторю, ждём ответа», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».
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