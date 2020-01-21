Бакаев — о сборах «Спартака» в ОАЭ: самые непростые сборы в моей карьере

Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев высказался о работе на сборах московской команды в ОАЭ.



«ОАЭ — это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжёлый труд», — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме».



В Абу-Даби проходит первый зимний сбор «Спартака». Красно-белые работают в режиме двухразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле, утром и вечером.



«Спартаку» предстоит принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который пройдёт с 1 по 9 февраля и впервые станет международным. В соревнованиях примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».



После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Цорн прибыл на сбор «Спартака» в ОАЭ