В Египте зарегистрировали самого старого профессионального футболиста в мире
Египетская футбольная ассоциация (EFA) зарегистрировала самого возрастного профессионального футболиста в мире, сообщает BBC.
Им стал 74-летний Из Элдин Бахдер, подписавший контракт с клубом «6 октября», который выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Египта. Подробности сделки не разглашаются.
Бахдер не известен в египетских футбольных кругах и не имеет опыта выступлений в каких-либо других профессиональных клубах.
EFA и Бахдер пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса посетить матч с участием игрока, чтобы подтвердить его статус самого старого профессионального футболиста.
В данный момент самым старым футболистом в мире является 52-летний японец Кадуеси Миура, который выступает за «Йокогаму».
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