Состоялась жеребьёвка квалификации ЧМ-2022 в Африке

В Африке состоялась жеребьёвка группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальном сайте Африканской конфедерации футбола.
Результаты жеребьёвки выглядят следующим образом:
Группа A: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.
Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея.
Группа C: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия.
Группа D: Камерун, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Малави.
Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда.
Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола.
Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия.
Группа H: Сенегал Конго, Намибия, Того.
Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Бисау, Судан.
Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.
Матчи пройдут с 23 марта 2020 года по 12 октября 2021-го. Победители групп выйдут в плей-офф. По итогам квалификации будут определены пять сборных, которые представят континент на чемпионате мира в Катаре.
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