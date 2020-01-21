Состоялась жеребьёвка квалификации ЧМ-2022 в Африке

В Африке состоялась жеребьёвка группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальном сайте Африканской конфедерации футбола.



Результаты жеребьёвки выглядят следующим образом:



Группа A: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.



Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея.



Группа C: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия.



Группа D: Камерун, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Малави.



Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда.



Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола.



Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия.



Группа H: Сенегал Конго, Намибия, Того.



Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Бисау, Судан.



Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.



Матчи пройдут с 23 марта 2020 года по 12 октября 2021-го. Победители групп выйдут в плей-офф. По итогам квалификации будут определены пять сборных, которые представят континент на чемпионате мира в Катаре.