Тактаров: Артета ещё слишком молод, чтобы кто-то трясся от его взгляда
Бывший чемпион мира UFC Олег Тактаров поделился мнением о главном тренера «Арсенала» Микеле Артете.
«Молодой он ещё, опыта нет. Думаю, ему пару тройку лет надо поработать. И игроки все безвольные, нет стержня. В „Ливерпуле“ вот набрали ребят: в нападении может бегать кто угодно, а вот в полузащите и защите должны быть ребята со стержнем. Плюс Клопп, конечно. Немец — представляю, как он их там гоняет. Они одного взгляда его боятся. Это как Фергюсон в „Манчестере“ был, его тоже боялись. А Артета ещё слишком молод, чтобы кто-то трясся от его взгляда. В следующем году, если его не выгонят, то „Арсенал“ будет в четвёрке железно», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Артета: «Арсеналу» очень важно обыграть «Челси»
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