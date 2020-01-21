«Челси» — «Арсенал»: составы команд на матч АПЛ

Тренерские штабы лондонских «Челси» и «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч 24-го тура чемпионата Англии.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои



Запасные: Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Педро, Батшуайи



«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака, Торрейра, Джака, Пепе, Озил, Мартинелли, Ляказетт



Запасные: Мартинес, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Гюэндузи, Уиллок, Себальос, Нкетиа

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится сегодня, 21 января. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Арсенал». Начало матча — в 23:15 мск.