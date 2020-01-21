Шуньич может покинуть «Динамо». Им интересуются клубы из Азии
Как стало известно «Чемпионату», боснийский защитник Тони Шуньич может покинуть московское «Динамо». Интерес к футболисту проявляют азиатские клубы.
Шуньич перешёл в «Динамо» летом 2017 года из немецкого «Штутгарта». Сумма трансфера составила € 700 тыс. В нынешнем сезоне 31-летний босниец принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (в 11 — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2021 года.
«Динамо», набрав в 19 матчах 24 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч бело-голубые проведут 29 февраля на своём поле со «Спартаком».
«Динамо» может приобрести защитника сборной Греции
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