Шуньич может покинуть «Динамо». Им интересуются клубы из Азии

Как стало известно «Чемпионату», боснийский защитник Тони Шуньич может покинуть московское «Динамо». Интерес к футболисту проявляют азиатские клубы.

Шуньич перешёл в «Динамо» летом 2017 года из немецкого «Штутгарта». Сумма трансфера составила € 700 тыс. В нынешнем сезоне 31-летний босниец принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (в 11 — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2021 года.

«Динамо», набрав в 19 матчах 24 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч бело-голубые проведут 29 февраля на своём поле со «Спартаком».