Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
«Тренировки чаще всего проходят с командой U18. Он уже несколько раз сходил на футбол, был на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Песни пока не поёт, но в английском сильно прибавил. Мы («Чертаново». — Прим. «Чемпионата») наняли ему преподавателя, и в Манчестере все оценили его прогресс в языке за последний год.
Сульшер? Они виделись. Как-то они шли вместе с Хуаном Матой и узнали Сергея. Подошли к нему, спросили как у него дела. При этом Пиняев всё время обедает в одной столовой с главной командой. Когда я там был, сидели за соседним столом с Де Хеа», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
- 21 января 2020
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