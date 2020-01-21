Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».

«Тренировки чаще всего проходят с командой U18. Он уже несколько раз сходил на футбол, был на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Песни пока не поёт, но в английском сильно прибавил. Мы («Чертаново». — Прим. «Чемпионата») наняли ему преподавателя, и в Манчестере все оценили его прогресс в языке за последний год.



Сульшер? Они виделись. Как-то они шли вместе с Хуаном Матой и узнали Сергея. Подошли к нему, спросили как у него дела. При этом Пиняев всё время обедает в одной столовой с главной командой. Когда я там был, сидели за соседним столом с Де Хеа», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.