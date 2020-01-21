Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли

Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли
Футбол / Англия 0

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».

«Тренировки чаще всего проходят с командой U18. Он уже несколько раз сходил на футбол, был на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Песни пока не поёт, но в английском сильно прибавил. Мы («Чертаново». — Прим. «Чемпионата») наняли ему преподавателя, и в Манчестере все оценили его прогресс в языке за последний год.

Сульшер? Они виделись. Как-то они шли вместе с Хуаном Матой и узнали Сергея. Подошли к нему, спросили как у него дела. При этом Пиняев всё время обедает в одной столовой с главной командой. Когда я там был, сидели за соседним столом с Де Хеа», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

Пиняев — о стажировке в «МЮ»: после такого осознаёшь — в Европе много перспектив
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020