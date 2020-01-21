Редмонд пушечным ударом забивает в ворота «Кристал Пэлас». Видео

Полузащитник Нейтан Редмонд стал автором первого мяча в матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Игрок гостей отличился на 22-й минуте после передачи Джека Стивенса.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Саутгемптон» набрал в 23 матчах 28 очков и занимает тринадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас», в активе которого 30 очков, расположился на девятом месте. Лидирует «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали в 22 матчах 64 очка.



Сегодня, 22 января, в английской Премьер-лиге играются ещё пять матчей: «Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион», «Астон Вилла» — «Уотфорд», «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити», «Челси» — «Арсенал».