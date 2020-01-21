«Осасуна» в Кубке Испании вырвала победу у клуба из 3-го дивизиона в дополнительное время

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Рекреативо» принимал «Осасуну». Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Коломбино» в Уэльве и завершилась победой гостей в дополнительное время (3:2).



Голы за «Осасуну» забили Дарко Брашанац, Луис Авила и Иньиго Перес, ставший автором победного гола на 111-й минуте. В составе «Рекреативо» отличился Хорхе Морсильо. Кроме того, мяч в свои ворота отправил защитник «Осасуны» Факундо Ронкалья.



Таким образом, «Осасуна» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, а «Рекреативо» завершил выступление в турнире. Напомним, в 1/32 финала Кубка Испании «Рекреативо» обыграл клуб «Фуэнлабрада» со счётом 1:0, а «Осасуна» сломила сопротивление «Харо Депортиво» — игра завершилась со счётом 2:1.