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«Осасуна» в Кубке Испании вырвала победу у клуба из 3-го дивизиона в дополнительное время

«Осасуна» в Кубке Испании вырвала победу у клуба из 3-го дивизиона в дополнительное время
Футбол / Испания 0

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Рекреативо» принимал «Осасуну». Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Коломбино» в Уэльве и завершилась победой гостей в дополнительное время (3:2).

Голы за «Осасуну» забили Дарко Брашанац, Луис Авила и Иньиго Перес, ставший автором победного гола на 111-й минуте. В составе «Рекреативо» отличился Хорхе Морсильо. Кроме того, мяч в свои ворота отправил защитник «Осасуны» Факундо Ронкалья.

Таким образом, «Осасуна» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, а «Рекреативо» завершил выступление в турнире. Напомним, в 1/32 финала Кубка Испании «Рекреативо» обыграл клуб «Фуэнлабрада» со счётом 1:0, а «Осасуна» сломила сопротивление «Харо Депортиво» — игра завершилась со счётом 2:1.

Кубок Испании. 1/16 финала. 1-й матч
21 января 2020, вторник. 21:00 МСК
Рекреативо
Уэльва
Окончен
2 : 3
ДВ
Осасуна
Памплона
1:0 Морсильо – 13'   2:0 Ронкалья – 45' (автогол)   2:1 Брашанац – 76'   2:2 Авила – 83'   2:3 Перес – 111'
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