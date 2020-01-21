«Осасуна» в Кубке Испании вырвала победу у клуба из 3-го дивизиона в дополнительное время
В матче 1/16 финала Кубка Испании «Рекреативо» принимал «Осасуну». Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Коломбино» в Уэльве и завершилась победой гостей в дополнительное время (3:2).
Голы за «Осасуну» забили Дарко Брашанац, Луис Авила и Иньиго Перес, ставший автором победного гола на 111-й минуте. В составе «Рекреативо» отличился Хорхе Морсильо. Кроме того, мяч в свои ворота отправил защитник «Осасуны» Факундо Ронкалья.
Таким образом, «Осасуна» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, а «Рекреативо» завершил выступление в турнире. Напомним, в 1/32 финала Кубка Испании «Рекреативо» обыграл клуб «Фуэнлабрада» со счётом 1:0, а «Осасуна» сломила сопротивление «Харо Депортиво» — игра завершилась со счётом 2:1.
Читайте также
- 22 января 2020
-
01:03
-
00:54
-
00:43
-
00:42
-
00:33
-
00:22
-
00:15
-
00:00
- 21 января 2020
-
23:59
-
23:57
-
23:55
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
23:13
-
23:03
-
22:43
-
22:39
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
22:02
-
21:54
-
21:44
-
21:36
-
21:14
-
21:11
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:41
-
20:29
-
20:29
-
20:17
-
20:15
Партнерский контент