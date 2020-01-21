Жоржиньо уверенно реализовал пенальти и вывел «Челси» вперёд в матче с «Арсеналом»

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал» открыт счёт. Шкодран Мустафи ошибся с пасом назад на Бернда Лено, Тэмми Абрахам подхватил мяч, ушёл от вратаря и упал в борьбе с Давидом Луисом.

Защитник «Арсенала» получил прямую красную карточку, а полузащитник синих Жоржиньо был точён при исполнении одиннадцатиметрового удара — 1:0.

Видео доступно на «Чемпионате».



В первой части сезона «Арсенал» встречался с «Челси» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершился победой «Челси» со счётом 2:1.



Лондонский «Челси» набрал в 23 матчах 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (29) — на 10-м месте.