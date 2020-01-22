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Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистировали судьи на линиях Саймон Лонг и Николас Хоптон.

Единственный гол был забит на 73-й минуте. Автором забитого мяча стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Кевин Де Брёйне.

«Манчестер Сити», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (33) — на 7-м месте. В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 2 февраля.

Также завершились ещё несколько матчей 24-го тура АПЛ.

«Астон Вилла» — «Уотфорд» — 2:1

«Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:1

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 0:2

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
21 января 2020, вторник. 22:30 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Агуэро – 73'
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
21 января 2020, вторник. 22:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Редмонд – 22'   0:2 Армстронг – 48'
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
21 января 2020, вторник. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Кин – 30'   2:0 Калверт-Льюин – 54'   2:1 Лежён – 90+4'   2:2 Лежён – 90+5'
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
21 января 2020, вторник. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Уотфорд
Уотфорд
0:1 Дини – 38'   1:1 Луис – 68'   2:1 Мингс – 90+5'
Англия - Премьер-лига. 24-й тур
21 января 2020, вторник. 22:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Уилсон – 36'   2:0 Гросс – 41' (автогол)   3:0 Уилсон – 74'   3:1 Муй – 81'
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