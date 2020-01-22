Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн». Обслуживал матч арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистировали судьи на линиях Саймон Лонг и Николас Хоптон.
Единственный гол был забит на 73-й минуте. Автором забитого мяча стал Серхио Агуэро, которому ассистировал Кевин Де Брёйне.
«Манчестер Сити», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (33) — на 7-м месте. В следующем туре «горожане» на выезде сыграют с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 2 февраля.
Также завершились ещё несколько матчей 24-го тура АПЛ.
«Астон Вилла» — «Уотфорд» — 2:1
«Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:1
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 0:2
«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2
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