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Агуэро замкнул передачу Де Брёйне и вывел «Ман Сити» вперёд в матче с «Шеффилдом»

Агуэро замкнул передачу Де Брёйне и вывел «Ман Сити» вперёд в матче с «Шеффилдом»
Футбол / Англия 0

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити» гости открыли счёт. Автором забитого мяча стал вышедший на замену Серхио Агуэро.

Кевин Де Брёйне прострелил низом с правого фланга атаки во вратарскую, где Агуэро оторвался от защитника и поразил пустые ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».

В первой части сезона «Манчестер Сити» встречался с «Шеффилд Юнайтед» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Манчестере завершился победой «горожан» со счётом 2:0. «Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (33) — на седьмом месте. Лидирует «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали в 22 матчах 64 очка.

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