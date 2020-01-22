Грубейшая ошибка Канте позволила «Арсеналу» сравнять счёт в матче с «Челси»

В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Арсенал» забит второй мяч. Грубейшая ошибка Н'Голо Канте позволила «канонирам» сравнять счёт.

Француз должен был страховать партнёров, но оступился, а Габриэл Мартинелли без труда убежал с центра поля на свидание с Кепой и пробил низом в правый угол. «Арсенал» смог отыгрывается в меньшинстве — 1:1.

Видео доступно на «Чемпионате».

В первой части сезона «Арсенал» встречался с «Челси» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершился победой «Челси» со счётом 2:1.



Лондонский «Челси» набрал в 23 матчах 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (29) — на 10-м месте.