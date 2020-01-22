«Челси» упустил победу над «Арсеналом», играя полтора тайма в большинстве

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Арсенал» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Стюарт Атвелл. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Ричард Уэст.
Счёт был открыт в середине первого тайма. На 28-й минуте автором забитого мяча стал Жоржиньо, который реализовал 11-метровый. При этом красную карточку получил Давид Луиз. На 63-й минуте «канониры» восстановили равновесие, отличился Габриэл Мартинелли, которому ассистировал Шкодран Мустафи. На 84-й минуте «Челси» вывел вперёд Сесар Аспиликуэта с передачи Каллума Хадсона-Одои. Впрочем, через несколько минут счёт сравнял Эктор Бельерин с паса Лукаса Торрейры.
«Челси», набрав 40 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» (30) — на 10-м месте.
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