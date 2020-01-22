Бельерин спасает «Арсенал» от поражения в матче с «Челси». Видео
«Арсенал» смог уйти от поражения в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». «Канониры», игравшие в меньшинстве большую часть встречи, смогли сравнять счёт в самой концовке. Отличился испанский защитник Эктор Бельерин.
Лукас Торрейра подключил справа Бельерина, который сместился в центр и пробил в дальний угол. Кепа до мяча не добрался.
Видео доступно на «Чемпионате».
В первой части сезона «Арсенал» встречался с «Челси» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершился победой «Челси» со счётом 2:1.
Лондонский «Челси» набрал в 24 матчах 40 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (30) — на 10-м месте.
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