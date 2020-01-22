Де Брёйне — первый игрок, отдавший минимум 15 голевых передач в трёх сезонах АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, сделавшим минимум 15 ассистов в трёх сезонах чемпионата.
Рекордной, пятнадцатой в текущем розыгрыше, стала голевая передача, которую 28-летний футболист сделал на Серхио Агуэро в матче 24-го тура первенства с «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В сезоне-2016/2017 на счету Де Брёйне 18 ассистов, в сезоне-2017/2018 — 16.
Бельгиец перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Вольфсбурга» летом 2015 года. В составе английского клуба Де Брёйне дважды стал чемпионом страны, кроме того, на его счету по две победы в Кубке, Суперкубке Англии, а также в Кубке английской лиги. В текущем чемпионате в составе «Сити» игрок провёл 23 матча и забил восемь мячей.
Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
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