Де Брёйне — первый игрок, отдавший минимум 15 голевых передач в трёх сезонах АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, сделавшим минимум 15 ассистов в трёх сезонах чемпионата.

Рекордной, пятнадцатой в текущем розыгрыше, стала голевая передача, которую 28-летний футболист сделал на Серхио Агуэро в матче 24-го тура первенства с «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В сезоне-2016/2017 на счету Де Брёйне 18 ассистов, в сезоне-2017/2018 — 16.

Бельгиец перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Вольфсбурга» летом 2015 года. В составе английского клуба Де Брёйне дважды стал чемпионом страны, кроме того, на его счету по две победы в Кубке, Суперкубке Англии, а также в Кубке английской лиги. В текущем чемпионате в составе «Сити» игрок провёл 23 матча и забил восемь мячей.