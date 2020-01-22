Лэмпард: «Челси» подарил «Арсеналу» два гола

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру своей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги против «Арсенала». Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Мы хотели и могли победить. „Арсенал“ остался в меньшинстве после нашего гола, мы должны были прибавить и забить ещё, но перестали защищаться и подарили сопернику два мяча. Парни не сделали свою работу и потеряли очки. Моментов было много, но у нас нет инстинкта убийцы, возможно, потому что команда слишком молодая. Я доволен тем, что „Челси“ идёт четвёртым, но с учётом того, как мы играли, набранных очков должно было быть куда больше», — приводит слова Лэмпарда BBC.

После 24 туров а активе «Челси» 40 очков, лондонцы отстают от идущего третьим «Лестера» на пять очков.