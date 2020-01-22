FA обвинила «МЮ» в недостойном поведении футболистов

Футбольная ассоциация Англии обвинила «Манчестер Юнайтед» в том, что клуб не смог обеспечить «достойное поведение игроков» в матче 23-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Речь идёт об эпизоде, когда игроки «МЮ» окружили арбитра встречи Крэйга Поусона после гола Роберто Фирмино в первом тайме, позже этот мяч был отменён.

«Ливерпуль» в той встрече обыграл «Юнайтед» со счётом 2:0, забитые мячи на счету Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха — таким образом красные укрепили лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» после 23 матчей занимает пятое место, имея в активе 30 очков. При этом именно коллектив Уле-Гуннара Сульшера стал единственным, кто смог отобрать у «Ливерпуля» очки — в девятом туре команды сыграли вничью 1:1.