Артета: горд реакцией игроков «Арсенала» на удаление Луиса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру своей команды в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Челси». Встреча завершилась вничью 2:2.

«Моё главное требование к игрокам — никогда не сдаваться, и сегодня они его выполнили. Я видел командный дух, правильную реакцию на то, что происходило в игре. Горд тем, как команда отреагировала на удаление Давида Луиса — если одноклубник допускает ошибку, нужно взять его работу на себя», приводит слова Артеты ВВС.

Бразильский защитник «Арсенала» Давид Луис был удалён на 26-й минуте встречи за грубую игру против Тэмми Абрахама. Также за его фол был назначен пенальти, реализованный Сесаром Аспиликуэтой. После 24-го тура «Челси» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, «Арсенал» на 10 месте.