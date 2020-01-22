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Ермакович: Шкурин и Караев производят приятное впечатление. Пока мы довольны ими

Ермакович: Шкурин и Караев производят приятное впечатление. Пока мы довольны ими
Футбол / РПЛ 0

Тренер московского ПФК ЦСКА Александр Ермакович рассказал, как проходит для «армейцев» первый сбор, а также поделился мнением о новичке команды Илье Шкурине и находящемся на просмотре игроке из «КАМАЗа» Давиде Караеве.

«На первом сборе всё по плану. Никаких проблем нет, ребята радуют, работают с хорошим настроением. Никто не выпадает из-за травм, есть какие-то микроповреждения, но несерьёзные. Надеемся, и дальше всё будет хорошо у них со здоровьем и погодные условия тоже будут подходящими. Главная задача — качественно подготовиться к сезону.

И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление. Забивают голы, хорошо работают. Пока мы довольны ими, посмотрим, как будет дальше. И Костя Марадишвили, и Вадим Карпов, и Максим Елеев тоже проводят качественный сбор, им надо отдать должное. Не делают себе никаких поблажек, более того, например, на кроссовой нагрузке они показывают трудолюбие и всегда стараются быть впереди», — приводит слова Ермаковича официальный сайт ПФК ЦСКА.

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