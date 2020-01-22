Чалов по-прежнему остаётся трансферной целью «Вест Хэма»

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов остаётся в шорт-листе клуба английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед», сообщает ExWHUemployee.
По информации источника, «молотобойцы» на данный момент больше сосредоточены на подписании центрального полузащитника и правого защитника. Однако проблемы в атаке вынуждают главного тренера клуба Дэвида Мойеса искать пути усиления связанные с выходом на рынок трансферов. «Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в приобретении игрока сборной России Фёдора Чалова.
«Ещё один интересный игрок, который нас интересует, российский нападающий Фёдор Чалов. Его талант оценивают очень высоко, ранее слухи связывали его с «Челси», с нашей стороны по-прежнему есть некоторый интерес, чтобы заполучить его. «Вест Хэм» достиг той точки, когда хоть кто-то будет лучше, чем ничего», — сообщает источник.
Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги форвард записал на свой счёт 5 мячей (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
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