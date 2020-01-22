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«Интер» принял предложение «Наполи» в размере € 25 млн за Политано

«Интер» принял предложение «Наполи» в размере € 25 млн за Политано
Футбол / Италия 0

«Наполи» сделал предложение о переходе 25-летнего итальянского полузащитника «Интера» Маттео Политано, сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Нерадзурри уже приняли предложение неаполитанцев, теперь им предстоит достичь соглашения о контракте с самим игроком. Вполне возможно, в ближайшее время поступит ещё одно предложение от другого итальянского клуба – «Ромы», который уже несколько недель проявляет сильную заинтересованность в игроке, видя в нём замену выбывшему на долгий срок Николо Дзаньоло.

Несколько дней назад хавбек «Интера» уже мог оказаться в «Роме» в обмен на защитника Леонардо Спинаццолу. Однако в последний момент сделка сорвалась из-за неудовлетворительных результатов медицинского обследования защитника римлян.

Воспитанник «Ромы» Маттео Политано, перешедший в «Интер» минувшим летом за € 21 млн из «Сассуоло», в текущем сезоне принял участие в 15 играх, в 13 из которых выйдя на замену, и не отметился результативными действиями.

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