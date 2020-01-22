Сульшер объяснил несостоявшийся переход Холанда в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему клуб не подписал норвежского нападающего Эрлинга Холанда, которого связывали с переходом в английский клуб, но он в итоге в декабре перешёл в дортмундскую «Боруссию».

«Важно, чтобы мы придерживались здравого смысла. Есть вещи, которые необходимо держать под контролем, когда подписываешь игроков. Нельзя давать власть агентам, позволяя им диктовать пункты об отступных и прочее. Примерно это хотели нам навязать, но мы должны были сохранить голову холодной и держать всё в своих руках», — приводит слова Сульшера ESPN.

В связи с травмой форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда клуб начал активные поиски нападающего и хочет оформить краткосрочные сделки до конца сезона, укрепив эту позицию.