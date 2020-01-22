Абрахам получил травму лодыжки в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил о повреждении нападающего команды Тэмми Абрахама, полученного в матче 24-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2).
«Он приложил лёд к лодыжке, но я пока ничего не знаю, так как мы не разговаривали с ним. Сможем ли мы без него справиться? У нас есть игроки, чтобы преодолеть эту потерю, но надеюсь, что мы не потеряли его на несколько недель. Но если это случится, то у нас есть футболисты, способные заменить его», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.
В этом сезоне Тэмми Абрахам принял участие в 23 матчах Премьер-лиги. Английский форвард забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в текущей кампании.
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 24 турах.
Лэмпард: «Челси» подарил «Арсеналу» два гола
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