Абрахам получил травму лодыжки в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил о повреждении нападающего команды Тэмми Абрахама, полученного в матче 24-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2).

«Он приложил лёд к лодыжке, но я пока ничего не знаю, так как мы не разговаривали с ним. Сможем ли мы без него справиться? У нас есть игроки, чтобы преодолеть эту потерю, но надеюсь, что мы не потеряли его на несколько недель. Но если это случится, то у нас есть футболисты, способные заменить его», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

В этом сезоне Тэмми Абрахам принял участие в 23 матчах Премьер-лиги. Английский форвард забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в текущей кампании.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 24 турах.