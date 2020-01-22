Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Абрахам получил травму лодыжки в матче с «Арсеналом»

Абрахам получил травму лодыжки в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил о повреждении нападающего команды Тэмми Абрахама, полученного в матче 24-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2).

«Он приложил лёд к лодыжке, но я пока ничего не знаю, так как мы не разговаривали с ним. Сможем ли мы без него справиться? У нас есть игроки, чтобы преодолеть эту потерю, но надеюсь, что мы не потеряли его на несколько недель. Но если это случится, то у нас есть футболисты, способные заменить его», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

В этом сезоне Тэмми Абрахам принял участие в 23 матчах Премьер-лиги. Английский форвард забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в текущей кампании.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 24 турах.

Лэмпард: «Челси» подарил «Арсеналу» два гола
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020