«Барселона» не договорилась по аренде Обамеянга и Вернера

«Барселона» продолжает поиск нападающего, который заменит травмированного уругвайца Луиса Суареса, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб пытался договориться по аренде габонского нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга и форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, но получил отказ. Новой целью каталонцев стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

Бен-Йеддер перешёл в «Монако» летом 2019 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 29-летний французский форвард принял участие в 18 матчах Лиги 1 (17 — в основном составе), в которых стал автором 14 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.