Дембеле не уйдёт из «Лиона» в январе. Игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле прокомментировал информацию СМИ о том, что он может покинуть клуб в январское трансферное окно.
«Я — игрок «Лиона» и останусь им до конца сезона. Не думаю, что куда-нибудь уеду этой зимой. СМИ сейчас говорят много всего. Я просто это всё игнорирую и сосредоточен исключительно на клубе, чтобы проявлять себя на поле», — приводит слова Дембеле Get French Football News.
Ранее появилась информация, что клубы английской Премьер-лиги хотели бы приобрести французского нападающего.
Мусса Дембеле начинал карьеру в «Фулхэме» в 2013 году, а спустя три года перешёл в «Селтик». В 2018 году форварда приобрёл «Лион», в составе которого он в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, записав на свой счёт 11 голов и отметившись одной результативной передачей.
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