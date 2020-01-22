«Атлетико» улучшил предложение по Кавани

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани всё ближе к переходу в мадридский «Атлетико», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, мадридский клуб хочет как можно быстрее закрыть сделку по уругвайскому форварду. «Атлетико» предложил действующим чемпионам Франции за игрока € 15 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. Ранее появилась информация, что сам Кавани уже согласовал условия личного контракта с испанским клубом.

В услугах уругвайца заинтересованы также «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».



Эдинсон Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В нынешней кампании нападающий забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне.