«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо у «Барселоны»

Филиппе Коутиньо, полузащитник «Барселоны», выступающий на правах аренды за «Баварию», вернётся в испанский клуб после окончания трудового соглашения, сообщает Bild.

Как утверждает источник, бразилец не особо впечатлил руководство мюнхенского клуба, и действующие чемпионы Германии не намерены выкупать игрока по окончании арендного соглашения. Сообщается, что вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане и хавбек «Байера» Кай Хаверц являются приоритетными цели «Баварии» на лето, поэтому клуб не планирует тратить средства на Коутиньо.

В этом сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в 16 матчах чемпионата Германии. Бразильский хавбек отличился шестью голами и стал автором пяти результативных передач в Бундеслиге.