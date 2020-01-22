«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо у «Барселоны»
Филиппе Коутиньо, полузащитник «Барселоны», выступающий на правах аренды за «Баварию», вернётся в испанский клуб после окончания трудового соглашения, сообщает Bild.
Как утверждает источник, бразилец не особо впечатлил руководство мюнхенского клуба, и действующие чемпионы Германии не намерены выкупать игрока по окончании арендного соглашения. Сообщается, что вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане и хавбек «Байера» Кай Хаверц являются приоритетными цели «Баварии» на лето, поэтому клуб не планирует тратить средства на Коутиньо.
В этом сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в 16 матчах чемпионата Германии. Бразильский хавбек отличился шестью голами и стал автором пяти результативных передач в Бундеслиге.
Три клуба АПЛ претендуют на Коутиньо
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