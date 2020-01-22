Гвардиола доволен возвращением Лапорта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение защитника команды Эмерика Лапорта после травмы.
«Для меня он является лучшим центральным защитником в мире, когда он в форме. Представьте, когда команды теряют своих лучших центральных защитников. Вот и нам очень не хватало Эмерика.
Он отлично играет левой ногой и очень силён «на втором этаже». Мы знали, что он не сможет провести все 90 минут, и перед матчем мы были готовы к этому. Я рад, что дал ему сыграть. Это было хорошее начало. Надеюсь, он поможет нам в концовке сезона. У Лапорта есть все необходимые качества и характер», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 51 очко в 24 турах.
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