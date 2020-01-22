Зидан: не думаю, что «Реал» кого-то подпишет в январе, но случиться может всякое
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что клуб не планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
«Не думаю, что мы подпишем кого-нибудь в январе, но случиться может всякое. До 31 января кто-то может уйти, а кто-то прийти», — приводит слова Зидана Marca.
«Рейниер — это будущий игрок „Реала“, но он ещё не с нами. Когда он приедет, то увидит, как мы играем. Технически он очень хороший игрок, но для меня нарезки видео… Я предпочитаю подождать и увидеть его здесь. Для душевного спокойствия», — добавил французский специалист.
«Реал», набрав 43 очка в 20 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч «Королевский клуб» проведёт 26 января с «Вальядолидом».
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