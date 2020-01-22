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Сульшер ответил на слова Райта о травме Рашфорда

Сульшер ответил на слова Райта о травме Рашфорда
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова бывшего нападающего сборной Англии Иана Райта о форварде манкунианцев Маркусе Рашфорде.

«Я никогда не ставлю себя выше команды. Команда и клуб всегда выше всего остального. Мы обсуждали это с Маркусом, у него был небольшой дискомфорт в спине после матча с «Бёрнли».

Рашфорд был очень настойчив, он хотел отыграть как минимум полчаса в матче с «Вулверхэмптоном», потому что жаждал пройти дальше в этом соревновании. Это показывает его отношение к делу.

Он ни на что не жаловался на тренировке перед игрой с «Вулверхэмптоном» и занимался очень хорошо. Он действовал свободно. Он сам хотел принять участие в том матче. Это одна из тех неудач, которые могут произойти абсолютно случайно. Мы следим за игроками каждый день и делаем много вещей, о которых Иан Райт или кто-либо другой просто не знают», — цитирует Сульшера Daily Mail.

В нынешнем сезоне Маркус забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.

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