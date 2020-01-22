Кокорин принял участие в утренней тренировке «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с остальными футболистами петербургского клуба принял участие в утренней тренировке команды, сообщает «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Кокорин перейдёт в «Сочи» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Несмотря на это, форвард вышел в стартовом составе петербургского клуба в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист отметился хет-триком.



Напомним, что 28-летний Кокорин пропустил практически всю первую половину сезона, так как находился в СИЗО, а затем колонии общего режима за избиение нескольких человек в Москве. После освобождения Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом», который будет действовать до лета 2020 года.