Кокорин принял участие в утренней тренировке «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с остальными футболистами петербургского клуба принял участие в утренней тренировке команды, сообщает «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Кокорин перейдёт в «Сочи» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Несмотря на это, форвард вышел в стартовом составе петербургского клуба в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист отметился хет-триком.
Напомним, что 28-летний Кокорин пропустил практически всю первую половину сезона, так как находился в СИЗО, а затем колонии общего режима за избиение нескольких человек в Москве. После освобождения Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом», который будет действовать до лета 2020 года.
Гендиректор «Сочи»: Семак не хочет отпускать Кокорина? Спрашивайте его, что он там хочет
Читайте также
- 22 января 2020
-
11:40
-
11:24
-
11:09
-
10:48
-
10:42
-
10:40
-
10:30
-
10:26
-
10:18
-
10:08
-
09:53
-
09:47
-
09:44
-
09:22
-
09:17
-
08:41
-
08:22
-
07:57
-
06:37
-
05:01
-
04:22
-
03:48
-
03:13
-
02:46
-
02:05
-
01:40
-
01:16
-
01:07
-
01:03
-
00:54
-
00:43
-
00:42
-
00:33
-
00:22
-
00:15
Партнерский контент