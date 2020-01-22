Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший глава Российского футбольного союза Виталий Мутко может возглавить инвестиционную госкомпанию «Дом.рф», сообщает «РБК».

Ранее появилась информация, что Мутко не войдёт в состав нового правительства. Он занимал пост зампредседателя кабинета министра по строительству и региональному развитию.

Государственная корпорация «Дом.рф» специализируется на развитии рынка ипотеки и жилищного строительства и управляет федеральным имуществом. В настоящее время «Дом.рф» контролирует достройку проблемных объектов и работу застройщиков.

Виталий Мутко возглавлял Российский футбольный союз с 2005 по 2017 год. В декабре 2017 года он приостановил свою работу на этом посту в связи с назначением на пост вице-премьером. В декабре 2018 года Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.